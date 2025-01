Ex-Vasco, Rossi é anunciado pelo Paysandu para a disputa da Série B

O atacante Rossi seguirá novos caminhos na temporada 2025. Após não ter seu contrato renovado com o Vasco, o jogador de 31 anos foi anunciado como a nova contratação do Paysandu, clube que disputará a Série B neste ano. O Papão não divulgou a duração do vínculo com o atleta.

"FECHADO COM O LOBO! O atacante Rossi está fechado com o Papão para a temporada 2025! Seja bem-vindo à maior alcateia do mundo", diz a publicação do Paysandu em seu perfil oficial no X.