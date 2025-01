Ex-Corinthians, Flamengo e Inter, Guerrero anuncia aposentadoria da seleção peruana

O atacante Paolo Guerrero, que possui passagens por Corinthians, Flamengo e Internacional, anunciou nesta terça-feira sua aposentadoria da seleção peruana. O jogador de 41 anos é o maior artilheiro da história do Peru.

Guerrero afirmou que fez sua última partida pelo Peru contra a Argentina, no dia 19 de novembro, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante, que atua no Allianza Lima, do Peu, ainda disse que a seleção precisa de jogadores mais jovens.

"Seguramente fiz minha última partida (pelo Peru) na Argentina. Agora, estou bem no Allianza (Lima) me preparando para fazer um bom torneio. A seleção necessita de gente nova, caras novas, jovens. O que as pessoas pedem: novos jogadores. Por isso, vamos dar uma oportunidade aos jovens", afirmou Guerrero, em entrevista ao portal peruano América TV.