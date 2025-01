Enzo Díaz desembarca no Brasil para assinar contrato com o São Paulo

O lateral esquerdo Enzo Díaz, novo reforço do São Paulo, desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na noite desta terça-feira. O defensor irá assinar um contrato de empréstimo de uma temporada com o clube paulista, que deve anunciá-lo nas próximas horas.

O lateral argentino já deu suas primeiras palavras como jogador do São Paulo. O jogador de 29 anos, que não joga desde o dia 6 de novembro, afirmou estar 100% recuperado de uma lesão recente e pronto fisicamente para iniciar a pré-temporada com o Tricolor.

"Muito bem (fisicamente). Tive uma lesão, da qual já estou 100% (recuperado). Já havia começado a pré-temporada com o River. Agora estou à disposição para amanhã começar a pré-temporada (com o São Paulo)", disse Enzo, ao BTB Sports.