Entenda a filosofia de jogo que Pedro Caixinha quer implementar no Santos

"Esses quatro são os princípios gerais. E, partindo deles, vamos trabalhando diversos outros subprincípios mais específicos dentro dos treinamentos. Todos eles estão ligados. Se temos a bola a prioridade é sempre para frente, ser agressivos, e não ficar tocando e tocando sem objetividade. Atacar de forma rápida e coordenada", disse Pedro Malta, auxiliar de Caixinha.

"Quando perdemos a bola, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um pós-perda rápido para recuperá-la imediatamente. Porém, caso o adversário consiga sair da pressão inicial e fique com a bola, iremos defender para frente, marcando lá em cima, buscando recuperá-la o mais próximo do gol deles. E, assim que recuperarmos, o primeiro passe é sempre para frente. Se temos possibilidade de tocar para a frente, com a possibilidade de chegar mais rápido ao gol adversário, é isso que faremos", completou.

Caixinha chega ao CT antes das 6h (de Brasília), prepara o material e faz uma reunião com o elenco às 7h50, onde explica qual será o pilar trabalhado no dia. Na sequência, às 8h30, os atletas iniciam a atividade no gramado do CT Rei Pelé.

O técnico espera ver as lições em prática já na quinta-feira, em jogo-treino contra o Athletic-MG, no CT Rei Pelé.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe ainda não anunciou nenhum jogador nesta janela de transferências. A diretoria, contudo, já se acertou com alguns nomes. O zagueiro Luisão, por exemplo, já treina com o elenco.