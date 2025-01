Emerson Royal comemora título da Supercopa da Ítalia pelo Milan e rebate críticas

Nesta segunda-feira, o Milan venceu de virada sua grande rival Inter de Milão por 3 a 2 e conquistou a Supercopa da Itália, em Riad, na Arábia Saudita. O lateral direito brasileiro Emerson Royal foi uma das peças-chave na vitória dos 'rossoneri'. Ao final da partida, o atleta resumiu sua trajetória e o sentimento após o título.

"Esse título tem um gosto especial, porque veio com trabalho duro. É uma resposta a todas as críticas que recebi no começo. Não se trata de como você começa, mas de como você termina, e hoje terminamos como campeões", enfatizou Emerson.