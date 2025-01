Elon Musk tem interesse em comprar o Liverpool, afirma seu pai

Segundo o The Guardian, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, teria interesse em comprar o Liverpool. O jornal inglês conversou com o pai do magnata, Errol Musk, que comentou sobre o possível envolvimento de seu filho com o futebol.

Desde 2010, o Fenway Sports Group (FSG) comanda a equipe inglesa. O conglomerado esportivo é dono de diversas marcas esportivas, como o Boston Red Sox, da MLB e o Pittsburgh Penguins, da NHL. Além da equipe, o grupo também é dono do estádio Anfield, onde o Liverpool manda seus jogos.