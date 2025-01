De volta ao São Paulo, Oscar participou de mais gols que todos os atletas do futebol brasileiro em 2024

Até então, a melhor temporada de Oscar no quesito havia sido 2018, quando também estufou as redes 16 vezes e registrou 18 passes para gol. Os números do meio-campista no futebol asiático, aliás, são expressivos. Ele possui, ao todo, 245 jogos pelo Shangai Port, clube que defendeu por oito anos (desde 2017), com 76 gols e 110 assistências anotadas.

O São Paulo se reapresenta na próxima quarta-feira, quando iniciará sua pré-temporada, parte dela realizada nos EUA. O elenco tricolor enfrentará o Cruzeiro, no dia 15 de janeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, e o Flamengo, no dia 19, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale.