De saída do Manchester United, Rashford é procurado por Dortmund e Milan

De acordo com o jornal português O Jogo, Borussia Dortmund e Milan se interessaram por Rashford, e já perguntaram sobre as condições para uma possível transferência do atacante do Manchester United.

O Galatasaray, da Turquia, também demonstrou interesse no jogador e teria iniciado os contatos para saber mais sobre a sua situação. Porém, a contratação é considerada difícil pelos turcos, visto que o atleta deseja permanecer em uma das cinco principais ligas europeias.