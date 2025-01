Criciúma confirma contratação do meia Luiz Henrique, ex-Goiás

Pelo clube esmeraldino, o meia disputou 39 jogos, sendo 15 como titular, com dois gols marcados e nenhuma assistência concedida. Ao todo, ele somou cerca de 1791 minutos na última temporada, o que equivale a quase 46 minutos por partida.

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Criciúma tem remodelado o elenco para a temporada de 2025. Na última segunda-feira, o clube apresentou oficialmente o técnico Zé Ricardo, substituto de Claudio Tencati.

A estreia do time carvoeiro no ano está marcada para o próximo dia 19, contra o Concórdia, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense. A bola rola no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, a partir das 16h (de Brasília).