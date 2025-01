Com Garro, elenco do Corinthians se reapresenta no CT Dr. Joaquim Grava

A pré-temporada do Corinthians começou oficialmente. Na manhã desta terça-feira, todo o elenco do Timão se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava para se preparar para o primeiro jogo do Paulistão, no dia 16 de janeiro. O argentino Rodrigo Garro, que se envolveu em um acidente com vítima fatal no último sábado, esteve presente com o restante dos jogadores.