Caixinha cita identificação com projeto do Santos e promete time competitivo: "Quero sempre ganhar"

O comandante foi anunciado no dia 23 de dezembro, mais de um mês depois da demissão de Fábio Carille. Neste meio tempo, a diretoria santista chegou a fazer um primeiro contato. Contudo, na ocasião, as conversas não andaram.

Caixinha, então, chegou a ser especulado no Grêmio. Porém, Pedro Martins assumiu a função de CEO do Santos e, em pouco tempo, conseguiu convencer o técnico a ir para a Vila Belmiro.

"Sou objetivo. Fui contatado, sim. O projeto em termos financeiros não me foi apresentado, não é a minha área. Não me preocupo com recursos financeiros. Foi oferecido o projeto esportivo, sobre reestruturar o clube em termos organizacionais para o que é feito fora de campo ajude o que é feito dentro de campo. Me identifico com a filosofia. Que a equipe corresponda à filosofia", declarou.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).

Antes disso, o clube terá um jogo-treino contra o Athletic, de Minas Gerais. O embate será na quinta-feira, às 8h30, no CT Rei Pelé.