Bia Haddad perde para norte-americana e é eliminada no WTA 500 de Adelaide

No jogo desta terça, Bia Haddad não teve um grande dia com o saque, vencendo apenas 44% dos pontos, contra 69% da rival norte-americana. Enquanto a paulista teve apenas uma chance de quebra no decorrer da partida, que não conseguiu aproveitar, Keys somou oito break-points e levou a melhor em metade deles, batendo o serviço da brasileira duas vezes em cada set.

O segundo set foi ainda mais rápido, com amplo domínio de Keys e durou somente 27 minutos. O placar ficou igual até 1/1, com a paulista sofrendo duas quebras seguidas a partir de então, uma no quarto game, quando perdeu o serviço de zero, e outra no sexto, novamente enfrentando 0-40. Ela até salvou os dois primeiros break-points, mas não resistiu a terceiro. Keys confirmou de zero na sequência e selou a vitória.