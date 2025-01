Autor do quarto gol, Tetê comemora goleada do São Paulo sobre o Picos-PI pela Copinha

2T | ? 5min: Gol de estreantes! Boa jogada de Raphinha pela direita e cruzamento certeiro para Tetê bater de primeira e marcar. É a estreia dos dois na Copinha! #PICxSPFC (0-4)#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? https://t.co/C2flHNacpR

O jogador de 17 anos marcou o quarto gol do Tricolor Paulista na partida. Aos cinco minutos do segundo tempo, ele recebeu de Rafinha e bateu de primeira, sem deixar a bola cair no chão, para anotar mais um tento a favor do São Paulo.

Com o resultado, o São Paulo se classificou antecipadamente para a próxima fase da Copinha, figurando na liderança do Grupo 11 com os mesmos seis pontos do XV de Jaú, mas com um saldo de gols superior. As equipes duelam pela ponta da chave na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), novamente no estádio Zezinho Magalhães.