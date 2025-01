Atlético-GO anuncia a contratação de Anderson, ex-Cruzeiro

? Atlético Goianiense (@ACGOficial) January 7, 2025

Revelado pelo Palmeiras, o goleiro teve passagens pelo Santa Cruz, Naútico e pelo Athletico Paranaense antes de chegar à Raposa em 2023. Na equipe mineira, o jogador teve sua maior sequência, atuando em 21 partidas na temporada de 2024.

O goleiro perdeu espaço no Cruzeiro com a contratação de Cássio, e chega ao Atlético-GO para a disputa da Série B 2025. O goleiro é o terceiro reforço do Dragão para a temporada.

O Atlético-GO estreia no Campeonato Goiano no dia 16 de janeiro, às 19h30 (de Brasília), contra o Jataiense, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão busca seu tetracampeonato consecutivo e seu 19° título goiano.