Arsenal é superado pelo Newcastle e cai na semifinal da Copa da Liga Inglesa

Nesta terça-feira, pela semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal recebeu o Newcastle no Emirates Stadium, perdeu por 2 a 0 e se despediu da competição. Os gols foram marcados por Alexander Isak e Anthony Gordon.

No torneio, o Arsenal eliminou Bolton, Preston e Crystal Palace até chegar no Newcastle. Do outro lado, o adversário, que passou por Nottingham Forest, Wimbledon, Chelsea e Brentford, avançou à grande final. Agora, o time aguarda o vencedor do duelo entre Tottenham e Liverpool.

O Arsenal retorna aos gramados contra o Manchester United, pela Copa da Inglaterra. A bola rola no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Emirates Stadium. No mesmo dia, horário e competição, o Newcastle encara o Bromley. Desta vez o jogo acontece no St. James' Park.