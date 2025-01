Apresentado no Vasco, Carille considera elenco "forte" e espera escalar Payet e Coutinho juntos

O técnico foi campeão da Série B com o Santos em 2024. O desempenho inconstante e as críticas da torcida, no entanto, fizeram com que o técnico fosse demitido após a temporada. No ano, foram 53 partidas, 31 vitórias, nove empates e 13 derrotas com o clube paulista. Além do título da segunda divisão, Carille chegou com o Peixe à final do Paulistão.

O Vasco estreia na temporada 2025 no próximo sábado. Em duelo pelo Campeonato Carioca, o time de São Januário enfrenta o Nova Iguaçu, fora de casa, às 16h30 (de Brasília).