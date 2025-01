Após passar por testes físicos, elenco do Corinthians faz primeiro treino no gramado em 2025

A pré-temporada de 2025 começou com tudo no Corinthians. Depois dos testes físicos, na manhã desta terça-feira, o elenco alvinegro realizou a primeira atividade no gramado do CT Dr. Joaquim Grava.

Os atletas realizaram um treino de corrida contínua e um exercício técnico analítico. Contudo, o técnico Ramón Díaz não esteve no local durante os trabalhos. Ele acompanhou a partida do Timão pela Copinha, em Santo André.

O Corinthians se reapresentou sem novidades no elenco. O clube, até o momento, não fez nenhuma contratação para 2025, apesar de estar atento ao mercado.