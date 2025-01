Acionista do Junior Barranquilla confirma interesse do clube em James Rodríguez, ex-São Paulo

Mesmo com últimas passagens turbulentas nos últimos clubes de sua carreira, James Rodríguez segue chamando atenção do mercado do futebol após a notícia de sua rescisão com o Rayo Vallecano, uma parceria que durou menos de quatro meses. Uma das equipes interessadas no jogador de 33 anos é o Junior Barranquilla, da Colômbia.

Um dos maiores acionistas do time, Fuad Char confirmou o interesse da equipe em James, apesar de ter ressaltado que a negociação não será fácil devido a concorrência.

"Fizemos a ele uma oferta muito boa. A notícia da rescisão de seu contrato com o Rayo Vallecano já foi divulgada e estamos aqui firmemente com o propósito de trazer James para o Junior. Estamos lutando com pesos pesados, por isso que vai ser muito difícil", explicou Char ao programa "El Heraldo".