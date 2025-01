Veja números do zagueiro Zé Ivaldo, provável reforço do Santos

O Santos está próximo de fechar a contratação do zagueiro Zé Ivaldo, do Cruzeiro. O defensor de 27 anos foi titular durante boa parte da temporada cruzeirense em 2024.

Na última temporada, o zagueiro participou de 50 jogos do time mineiro, sendo 45 deles como titular, com uma média de quase 80 minutos por partida. Além disso, o jogador fez em 2024 sua temporada mais artilheira pelo Cruzeiro, com quatro gols marcados.

Destro e com 1,85 cm de altura, Zé Ivaldo tem as jogadas pelo alto como sua principal virtude. Na última edição do Campeonato Brasileiro, ele ganhou 68% dos duelos aéreos que travou. Contudo, um dos pontos negativos do defensor é a disciplina. Com 17 cartões, ele foi o segundo jogador do Cruzeiro mais advertido em 2024.