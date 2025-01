Van Dijk revela decepção com atuação do Liverpool em clássico

Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool, ficou insatisfeito com o desempenho de seu time no empate deste domingo no clássico contra o Manchester United. Ele acredita que sua equipe, líder da Premier League, deve aprender com os erros apresentados neste duelo em Anfield.

"Tínhamos a vantagem de 2 a 1 e deveríamos tentar administrar o jogo e manter a bola com mais de três e quatro passes", afirmou. "Perdemos a bola muito facilmente às vezes e então ficamos mais abertos do que deveríamos. Não somos perfeitos, ainda estamos aprendendo e temos que aprender com isso também", completou.

Honesto, Van Dijk admite que o empate por 2 a 2 com o United ainda pode ser encarado como um bom resultado para o Liverpool contra um rival que, até certo ponto, surpreendeu pelo desempenho.