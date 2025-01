São Paulo deve estrear no Paulista com "time B"? Vote na enquete!

O São Paulo estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 20 de janeiro, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A partida, porém, acontece um dia depois do compromisso de pré-temporada do Tricolor contra o Flamengo, nos EUA.

Justamente pelo fato de ter dois jogos a disputar nos dias 19 e 20 de janeiro, o São Paulo vai antecipar a volta ao Brasil de parte do elenco para poder enfrentar o Botafogo-SP na estreia no Paulistão com um time competitivo.

Desta forma, para o confronto com o Flamengo o técnico Luis Zubeldía não contará com força máxima, já que alguns jogadores retornarão ao Brasil no dia 17 à noite.