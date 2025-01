Santos acerta contratação de lateral argentino do Athletico-PR

A diretoria do Furacão está fazendo uma reformulação no elenco para 2025, já que o time caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, o lateral saiu dos planos e, por isso, foi liberado para assinar com o Santos.

Godoy iniciou a sua carreira no Atlético Rafaela, da Argentina. Em 2016, partiu para o Talleres, onde atuou por quatro temporadas. Na sequência, transferiu-se para o Estudiantes. Pela equipe, foram 141 jogos e nove bolas na rede.

O Santos estreia no Campeonato Paulista no dia 16 de janeiro, contra o Mirassol. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe ainda não anunciou nenhum jogador nesta janela de transferências. A diretoria, contudo, já se acertou com alguns nomes. O zagueiro Luisão, por exemplo, já treina com o elenco.