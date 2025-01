Reforços do Palmeiras, Paulinho e Facundo Torres são recebidos por Leila na Academia de Futebol

Todos os jogadores do elenco permanecerão nas instalações alviverdes durante a noite desta segunda-feira. Eles irão ficar concentrados e intensificarão os treinamentos nesta terça, com trabalho em dois períodos.

O Verdão entrou de férias depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no dia 8 de dezembro. O Alviverde encerrou o ano de 2024 com gosto amargo, com derrota para o Fluminense e vice na competição de pontos corridos.

Paulinho e Facundo Torres podem não ser as únicas novidades da pré-temporada do Palmeiras. O clube segue ativo no mercado e ainda insiste pela contratação do meio-campista Andreas Pereira, do Fulham.

O Palmeiras terá mais oito dias de preparação antes de sua estreia oficial na temporada. O Verdão disputa a primeira rodada do Campeonato Paulista no dia 15, contra a Portuguesa. O duelo está marcado para acontecer às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.