Com Paulinho e Facundo Torres, Palmeiras faz avaliações e dá início à pré-temporada

O Verdão entrou de férias depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no dia 8 de dezembro. O Alviverde encerrou o ano de 2024 com gosto amargo, com derrota para o Fluminense e vice na competição de pontos corridos.

A equipe palmeirense trabalha para começar o ano com departamento médico praticamente zerado e busca recuperar o atacante Bruno Rodrigues, que irá retornar a campo após Piquerez, já que teve uma lesão mais grave no joelho esquerdo. No fim do ano, o atacante já vinha fazendo alguns trabalhos à parte no campo.

Além dos dois, o DM do Palmeiras também terá que trabalhar para recuperar o atacante Paulinho, reforço do Verdão para a temporada. Contratado do Atlético-MG, o jogador trata de uma lesão na tíbia da perna direita. Em dezembro, passou por cirurgia no local para corrigir o problema e ainda terá um período longe dos gramados.

O Palmeiras terá mais oito dias de preparação antes de sua estreia oficial na temporada. O Verdão disputa a primeira rodada do Campeonato Paulista no dia 15, contra a Portuguesa. O duelo está marcado para acontecer às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.