Mirassol anuncia a contratação do lateral Reinaldo, ex-São Paulo e Grêmio

Reinaldo tem passagens por muitos clubes brasileiros, como Sport, Ponte Preta e Chapecoense. Ele tinha vínculo com o Grêmio até o fim de 2024, mas não teve o contrato renovado. Em duas temporadas em Porto Alegre, o lateral disputou 95 jogos e marcou nove gols.

Reinaldo é o sexto reforço do Mirassol para a temporada de 2025. O clube paulista já havia anunciado o zagueiro Jemmes, o lateral-direito Daniel Borges, o meia José Aldo e os atacantes Guilherme Pato e Matheus Davó, este último ex-Corinthians.

Além disso, existem negociações em andamento com outros jogadores, como o volante Roni, ex-Corinthians e que estava no Atlético-GO, e o zagueiro David Braz, conhecido do futebol brasileiro e ex-Goiás.

O Mirassol estreia no Paulistão no dia 16 de janeiro, às 21h30 (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro. O clube do interior paulista está no Grupo A da competição, com Corinthians, Botafogo-SP e Inter de Limeira.