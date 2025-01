Luisa Stefani inicia temporada de 2025 confiante em bons resultados

Luisa Stefani está pronta para iniciar a temporada de 2025 da WTA. A tenista brasileira disputa o Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, que começa no domingo, dia 12.

Depois da pré-temporada, Luisa retorna determinada a fazer de 2025 um ano marcante. Após superar o procedimento cirúrgico no joelho direito, ela se prepara ao lado de sua nova parceira de duplas, a norte-americana Peyton Stearns.

"Após o procedimento que realizei no final da temporada passada, estou muito feliz por já estar liberada para competir. Minha pré-temporada e recuperação têm sido progressivas. A cada semana venho me sentindo melhor, mais confiante no meu corpo, e realizando os ajustes necessários para melhorar meu desempenho, pensando no médio e longo prazo", disse Luisa.