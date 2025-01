Josh Windass é um bom nome para reforçar o Santos? Vote!

O meia defende o Sheffield desde 2020. Ele possui passagens por Harrogate, Accrington e Wigan, da Inglaterra, e Rangers, da Escócia.

A contratação seria um pedido do técnico Pedro Caixinha, que já trabalhou com o meia inglês no Rangers, em 2017. Na época, Windass atuou junto de Alfredo Morelos, atacante do Peixe.

Windass confirmou o interesse do Peixe, que corre para reforçar seu elenco no início da temporada. Até o momento, o time praiano fechou a contratação do zagueiro Luisão e está próximo de acertar a chegada do também zagueiro Zé Ivaldo.

Além deles, o Santos ainda negocia com outros jogadores, como Thiago Maia e Thaciano. Há também a possibilidade de vender Jair ao Botafogo e receber atletas em troca, como Danilo Barbosa e Tiquinho Soares.