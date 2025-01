Internacional se reapresenta e inicia pré-temporada

Outros jogadores que estão de saída - como nos casos de Alario e Hyoran - também não entraram na lista da reapresentação. Em contrapartida, o volante Thiago Maia, alvo do Santos, não está liberado pelo Colorado.

Antes da estreia no Campeonato Gaúcho contra o Guarany de Bagé, o Internacional terá pela frente uma partida contra a seleção mexicana. O amistoso acontece no dia 16, no Beira-Rio.

Veja os atletas disponíveis para a pré-temporada, segundo divulgação do próprio Inter: