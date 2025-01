Futuro no Fluminense? Veja os números de Renê em 2024

O Fluminense busca um novo lateral esquerdo para a temporada 2025 e definiu um alvo. O time carioca fez uma proposta por Renê, que estava no Internacional, mas não teve seu contrato renovado.

O jogador já defendeu o Flamengo, um grande rival do Fluminense. Em 2024, Renê perdeu espaço no Internacional após a chegada do argentino Bernabei. Ainda assim, disputou 35 jogos, sendo 30 deles como titular.

Experiente, Renê está com 32 anos e tenta conciliar a força de marcação com a chegada ao ataque.