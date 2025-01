Fluminense consulta Rony, do Palmeiras, e avalia investida pelo atacante

O atacante Rony, do Palmeiras, despertou interesse de mais um time do futebol brasileiro. O Fluminense consultou o estafe de jogador e avalia fazer uma investida para tirá-lo do clube alviverde.

Os cariocas, porém, não são os únicos interessados no jogador de 29 anos. Recentemente, Atlético-MG, Bahia, Vasco, Cruzeiro e Santos também sondaram a situação do atleta. Nenhum deles, entretanto, avançou com uma oferta.

A Gazeta Esportiva apurou que os representantes de Rony encaminharam as sondagens à diretoria do Palmeiras, que irá avaliar o futuro do atacante. Ele se reapresenta na Academia de Futebol nesta sexta-feira.