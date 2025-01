Fluminense goleia Coimbra com gol contra bizarro e vai à 2ª fase da Copinha

O Fluminense não tomou conhecimento do Coimbra-MG e goleou por 5 a 0, nesta segunda-feira (6), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Com o resultado, os tricolores chegaram a seis pontos no grupo 10 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e garantiram a classificação de forma antecipada.

O time carioca se encontra na primeira colocação do grupo. Já o Coimbra é o último, ainda sem pontos, assim como a Inter de Limeira, e já está eliminado.

O Fluminense vai decidir a liderança na última rodada, contra o Linense-SP, na quinta-feira (9). A bola rola às 19h (de Brasília), novamente no Estádio Gilberto Siqueira Lopes. No mesmo dia, mas às 16h45, o Coimbra duela contra a Inter de Limeira.