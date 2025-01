Fluminense anuncia o goleiro Marcelo Pitaluga, ex-Liverpool

O Fluminense conseguiu definir a chegada de um novo goleiro para reforçar o elenco na temporada 2025. Nesta segunda-feira, o time carioca confirmou a contratação do jovem Marcelo Pitaluga, que estava no Liverpool, da Inglaterra.

"O Fluminense Football Club e o Liverpool comunicam a transferência do goleiro Marcelo Pitaluga, que fará exames médicos antes de assinar o contrato. O atleta formado nas categorias de base do Fluminense completou 22 anos em dezembro", destacou o comunicado do Tricolor nas redes sociais.