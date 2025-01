Flamengo destaca início da venda de ingressos para o Super Mundial

Os torcedores poderão adquirir os ingressos no site da Fifa (FIFA.com/tickets), com a necessidade de um código de acesso (Access Code) pessoal e intransferível - apenas os sócios-torcedores que estiverem ativos e adimplentes até o dia 6 de janeiro às 14h no site do Nação Sócio-Torcedor estarão elegíveis para resgatar o código de acesso. Para ter o código, o sócio-torcedor deve efetuar o login no site do Nação e ir ao menu Mundial.

Confira os preços da primeira fase - os torcedores também poderão comprar ingressos para as fases seguintes do torneio agora:

M08 (Flamengo x Espérance Sportive de Tunisie)

Filadélfia; Lincoln Financial Field - 16 de junho de 2025 às 22h (horário de Brasília)