Corinthians anuncia renovação contratual do volante Breno Bidon

O Corinthians anunciou na noite desta segunda-feira (6) a renovação contratual do volante Breno Bidon, um dos destaques da equipe na última temporada. O novo vínculo do atleta é válido até 31 de dezembro de 2029, enquanto o antigo tinha validade até fevereiro do mesmo ano.

O clube informou que a multa do jovem para transações nacionais é de R$ 370 milhões. Para vendas internacionais, o valor é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões). O Corinthians detém 90% de seus direitos econômicos, enquanto os 10% restantes pertencem ao atleta.

A Gazeta Esportiva apurou que Breno está feliz no clube, e seu entorno entende que é importante ele deixar sua marca no Corinthians e conseguir títulos antes de ser transferido. O volante é agenciado pelo empresário Fernando Brito, da Dodici Sports BR.