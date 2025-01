Calendário apertado no Paulista colocará elenco do Corinthians à prova; veja cenário

O calendário do Corinthians durante a disputa da primeira fase do Campeonato Paulista vai ser mais enxuto do que o habitual. Os jogos do Estadual foram antecipados por conta da disputa do Super Mundial de Clubes, programado para meio do ano.

O Corinthians, por exemplo, vai disputar 12 jogos na fase de grupos em 38 dias. Em média, o Timão vai disputar uma partida a cada três dias nesse período do Paulista, com o agravante que a equipe terá dois duelos contra o Universidad Central, da Venezuela, pela segunda fase da Copa Libertadores, em fevereiro.

Ou seja, mais do que nunca, o elenco corintiano será colocado à prova. A tendência é que o técnico Ramón Díaz mexa na equipe ao longo do torneio, pensando na boa recuperação dos atletas e em outros compromissos do time na temporada de 2025.