Szczesny estreia pelo Barcelona e volta a atuar após aposentadoria

Três meses após deixar a aposentadoria e ser anunciado pelo Barcelona, o goleiro Szczesny finalmente entrou em campo com a camisa do time catalão. O Barça goleou o Barbastro por 4 a 0 neste sábado, em partida válida pela Copa da Espanha.

Szczesny se mostrou feliz com a reestreia no futebol. Alguns familiares e amigos estiveram presentes no jogo para prestigiar o polonês, que ainda criticou o gramado do Estádio Municipal Deportes Barbastro, palco da partida.