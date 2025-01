Santa Clara empata em casa pelo Português e fica dez pontos atrás do líder Sporting

Com o empate, o Santa Clara chegou aos 31 pontos em 17 jogos, ocupando a quinta colocação. O Farense está na 16ª posição, com 14 pontos em 17 partidas.

O Santa Clara volta a campo pela Liga Portugal no dia 18 de janeiro (sábado), quando receberá o Estoril, às 12h30 (de Brasília).

Por sua vez, o Farense jogará no dia 14 (terça) contra o Benfica, às 17h15, pela Copa de Portugal. No Campeonato Português, a equipe enfrentará o Moreirense fora de casa no dia 19 (domingo), às 12h30.