Principal organizada do Corinthians manda recado para Garro após acidente: "Tudo vai dar certo"

Neste domingo, o jogador do Corinthians foi indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela justiça argentina e agora aguarda a data de seu julgamento. Um fator importante no indiciamento foi que Garro não sofreu com o agravante do álcool presente em seu sangue na hora do acidente.

Agora a investigação sobre o acidente entrará em uma nova fase. Serão analisadas câmeras de segurança do local do acidente, perícia nos veículos e um exame toxicológico no corpo de Nicolás Chiaraviglio.

A promotoria aponta que Garro conduzia sua Dodge Ram pelo lado direito da rua 300, até que fez uma conversão irregular à esquerda para acessar a rua 108. A manobra teria transformado o veículo do atleta em um "obstáculo" no caminho do motociclista, que colidiu na lateral direita do carro.

Por outro lado, a defesa de Rodrigo Garro argumenta que ele seguia pela via principal e que Nicolás, vindo de uma via secundária, não respeitou a sinalização no cruzamento, que ainda estaria mal sinalizada.

O Ministério Público da Argentina não solicitou restrições para a saída de Garro do país, o que significa que o meia pode retornar ao Brasil se quiser. A reapresentação do elenco do Corinthians para a pré-temporada acontecerá no dia 7 de janeiro.

O julgamento será marcado e caso a justiça argentina considere Rodrigo Garro culpado, o meia do Corinthians pode ser condenado a uma pena de três a seis anos de prisão.