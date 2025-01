Presidente do Athletico-PR publica carta aberta à torcida sobre o rebaixamento

O cartola do Furacão aproveitou para agradecer à torcida pelo apoio nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro de 2024. Petraglia revelou que o "pacto" continuará e que está por vir a maior manifestação da história do clube centenário.

"Torcedor Athleticano, sua participação nos últimos jogos em casa mexeu com todos - inclusive comigo. 240 mil rubro-negros lutando pela nossa camisa, mesmo quando o time não correspondia em campo, foi um ato histórico.É sobre o que o Athleticanismo é capaz, sobretudo quando o clube oferece condições. Esse é o pacto. E ele continuará. Só que agora do tamanho da nossa torcida. Vem aí a maior manifestação de Athleticanismo da nossa história", finalizou.

O Athletico-PR estreia na temporada no próximo sábado (11), pela primeira rodada do Campeonato Paranaense, diante do Paraná. A bola rola às 16h (de Brasília), na Ligga Arena.