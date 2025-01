Mirassol acerta com Mateus Davó, ex-Corinthians e Cruzeiro

Um velho conhecido das torcidas de Corinthians e Cruzeiro estará em ação por um time da elite do futebol brasileiro em 2025. O atacante Mateus Davó foi anunciado neste domingo pelo Mirassol, que conseguiu o acesso à Série A no ano passado.

"Davó é do Leão! O atacante de 25 anos que disputou a Série B de 2024 pelo América-MG é mais um reforço do Mirassol. O atleta também passou por Corinthians, Bahia, Cruzeiro, além de ter atuado no futebol do Chipre e dos EUA. Vamos juntos, Davó!", destacou o time paulista nas redes sociais.