Lateral do São Paulo é convocado para o Sul-Americano sub-20 e deixa Copinha

Aos 17 anos, Igor Felisberto desperta grande expectativa por parte dos torcedores são-paulinos. Mesmo sendo muito jovem, o lateral já foi relacionado para alguns jogos do time profissional do São Paulo, no Campeonato Paulista do ano passado, mas não entrou em campo.

Com a convocação para defender a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20, Igor Felisberto ganhará ainda mais destaque para, futuramente, poder ser promovido ao elenco profissional de forma definitiva, até porque o São Paulo tem procurado um lateral direito no mercado para concorrer com Igor Vinícius pela posição.