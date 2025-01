Jogador com mais partidas no elenco, Weverton se aproxima de alcançar a marca de 400 jogos pelo Palmeiras

O arqueiro começou sua primeira temporada como terceiro goleiro, enfrentando as concorrências de Fernando Prass e Jailson. No mesmo ano, conquistou a confiança do então treinador Roger Machado e terminou a temporada como protagonista, conquistando seu primeiro título pelo clube: o Campeonato Brasileiro daquele ano.

Depois disso, Weverton não saiu mais do time e seguiu como titular. Atualmente, além de ser um dos líderes do elenco multicampeão dos últimos anos, também é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, com 12 taças erguidas. O goleiro tem contrato com o Verdão até o final de 2026.

Weverton se reapresenta com o restante do elenco na tarde de segunda-feira, na Academia de Futebol. Antes mesmo da reapresentação, o goleiro tem treinado na reta final de suas férias de olho na temporada de 2025. O Verdão estreia no Campeonato Paulista no dia 15, contra a Portuguesa, às 21h35 (de Brasília).