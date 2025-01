Jeffinho antecipa retorno e pode reforçar o Botafogo no início do Carioca

O Botafogo tem uma novidade no elenco que se prepara para o início do Campeonato Carioca. O atacante Jeffinho antecipou o retorno aos treinamentos e foi integrado, neste domingo, ao grupo que trabalha para o Estadual. A informação é do site "Fogãonet".

O atacante, assim, pode reforçar o Botafogo contra o Maricá, sábado, na estreia no Campeonato Carioca. No início do Estadual, o Fogão vai contar com atletas sub-20 e sub-23 e jogadores que voltaram de empréstimo, como Patrick de Paula.