Executivo do Corinthians explica saída de Fagner para o Cruzeiro: "Teria poucas oportunidades"

"Você precisa tomar decisões em cima do momento. Naquele momento era uma outra situação que a equipe estava vivendo e aí, como falei, a gente toma decisões baseado no que é melhor para o clube. Foi um entendimento de todas as partes", disse Soldado.

Fagner deixa o Corinthians após quase 11 anos. O lateral de 35 anos foi revelado pelo Timão e depois rumou à Europa, onde atuou por PSV, da Holanda, e pelo Wolfsburg, da Alemanha.

Depois, retornou ao Brasil em 2009 para defender o Vasco, onde ficou até o fim de 2013. Por fim, desde 2014, Fagner defendeu as cores do Corinthians, clube pelo qual mais se destacou no futebol brasileiro.

Fagner é o sétimo jogador que mais atuou pelo Corinthians em toda a história, com 578 partidas. Pelo clube, o jogador conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019).

As boas atuações no Corinthians renderam ao lateral uma convocação para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.