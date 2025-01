Estafe de Rony recebe consultas de clubes brasileiros, e Palmeiras deve avaliar futuro do jogador

Apesar de não ter sido titular em 2024, Rony foi o jogador do Palmeiras com mais jogos. Apesar de ter recebido fortes críticas, o atleta seguiu tendo a confiança do técnico Abel Ferreira. O camisa 10 do Verdão disputou 63 partidas na última temporada. Ele terminou o ano com dez gols marcados e sete assistências.

Recentemente, as diretorias de Atlético-MG e Palmeiras tiveram boa relação na negociação de Paulinho, reforço do Verdão. Na transferência, o clube paulista incluiu os meias Gabriel Menino e Patrick, do sub-20, que passam a integrar o elenco do time mineiro a partir de 2025.

Rony está no Palmeiras desde 2020 e soma 11 títulos. Além disso, tem 283 jogos e 70 gols.