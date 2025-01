Daniel Fuzato enaltece o Vasco em retorno ao Brasil: 'Não podia deixar passar'

"Quando a gente soube do interesse do Vasco, a gente não podia deixar passar. É um passo importante na minha carreira. Vai ser muito importante estar perto da minha família neste momento e estou muito feliz com o meu retorno", completou o goleiro.

Daniel Fuzato estava no Eibar, da Espanha. A trajetória dele na Europa começou na Roma, da Itália. Depois, ele foi emprestado ao Gil Vicente, de Portugal, e retornou para o clube italiano.

Na temporada 2022/2023, Daniel Fuzato defendeu o Ibiza, da Espanha. Na sequência, ele foi para o Getafe e finalmente chegou ao Eibar, pelo qual disputou dez jogos.