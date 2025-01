Cruzeiro anuncia renovação com Lucas Silva até 2026

A ligação de Lucas Silva com o Cruzeiro é antiga. Revelado na base do clube, ficou no Cabuloso até 2014, quando foi vendido para o Real Madrid, da Espanha. Após passagem pelo Olympique de Marselha, da França, retornou ao time mineiro em 2017, permanecendo por mais três temporadas.

Em 2020, Lucas Silva passou a defender o Grêmio, onde ficou até 2023, para, então, retornar ao Cruzeiro. No ano passado, disputou 50 jogos pela equipe celeste, com dois gols e uma assistência.