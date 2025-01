Com a saída de Fagner, elenco do Corinthians conta com apenas dois jogadores campeões pelo clube

Com a saída do lateral direito Fagner, o elenco do Corinthians passou a contar com apenas dois jogadores que já foram campeões pelo clube: o volante Maycon e o atacante Ángel Romero.

A dupla possui as mesmas conquistas: Campeonato Brasileiro de 2017 e Campeonato Paulista de 2017 e 2018. Na ocasião, os atletas estavam em suas primeiras passagens pelo clube do Parque São Jorge.

Todo o restante do elenco nunca levantou um troféu pelo Corinthians, que foi campeão pela última vez em 2019, com a conquista do Campeonato Paulista.