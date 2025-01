Bragantino anuncia contratação do atacante Fernando Santos, ex-Palmeiras

Pode chegar, Fernando! ?????

O atacante de 25 anos, que atuou por Shakhtar Donetsk e Red Bull Salzburg, chega ao Massa Bruta com contrato até 2027.#BemVindoFernando #RedBullBragantino #MassaBruta #ForçaInterior pic.twitter.com/3EfupWzn35

? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 5, 2025

O atleta é natural de Belo Horizonte e iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Palmeiras, onde disputou apenas dois jogos pelo time principal. Depois, Fernando construiu sua carreira no futebol europeu, passando por equipes como Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Sporting (Portugal) e Red Bull Salzburg (Áustria).

"Desde que cheguei para o tratamento, me senti em casa. Conversei bastante com o Diego Cerri, já conhecia alguns jogadores, fiz novas amizades e percebi que o grupo era muito unido. Essa energia positiva foi decisiva para minha escolha. Os companheiros me incentivaram muito a ficar, e isso pesou bastante na minha decisão", revelou o jogador.

O último jogo oficial de Fernando segundo o Sofascore foi no dia 7 de abril de 2024, quando sai lesionado no empate entre Salzburg e Rapid Viena, pelo Campeonato Austríaco.