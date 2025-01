Athletico-PR anuncia volante Falcão, ex-CRB

Falcão chega ao Athletico-PR consciente da responsabilidade em 2025, após o rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro. "Estou aqui para colaborar com meu futebol e para fazer tudo pelo bem do clube. Para mim é uma oportunidade de ouro", acrescentou.

O novo jogador do Furacão ainda fez questão de apresentar suas características aos torcedores. "Sou um jogador muito esforçado, muito dedicado, sei muito bem o que tenho que entregar para a minha equipe. A parte defensiva é o meu ponto forte. O desarme e as interceptações para passar segurança para a linha de defesa e para a parte ofensiva. Meu trabalho é ajudar a defesa e facilitar a vida de quem está ali na frente, para deixar os meias e os atacantes confortáveis para decidir os jogos para nós", comentou Falcão.